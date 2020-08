Nach Corona-Ausbruch in Mamming: Über 1.800 Tests negativ

Nach mehr als 170 Corona-Infektionen auf einem Gemüsehof im niederbayerischen Mamming (Lkr. Dingolfing-Landau) sind weitere Tests von Anwohnern negativ ausgefallen. Offenbar beschränkt sich der Ausbruch auf die Gruppe der Erntehelfer des Betriebs.

Virus wurde offenbar nicht in Bevölkerung getragen

Inzwischen wurden mehr als 2.000 Bürgerinnen und Bürger in Mamming getestet. Von 90 Prozent der Tests habe man bereits das Ergebnis, und es sei in allen Fällen bislang negativ, teilte das Landratsamt Dingolfing-Landau mit. "Damit wird immer deutlicher, dass das Virus nach dem Ausbruch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb nicht in die Bevölkerung getragen wurde", sagte Landrat Werner Bumeder (CSU).

Nur wenige Neuinfektionen

Trotz der erweiterten Testmöglichkeiten beobachte man eine niedrige Zahl der Neuinfektionen. Insgesamt habe man seit Montag im Landkreis sieben Neuinfektionen registriert, heißt es vom Landratsamt.

Tests kostenlos und freiwillig

Durch das Einrichten mehrerer "Drive-in"-Testzentren im Landkreis seien die Testkapazitäten ausgebaut worden. Die Tests sind kostenlos und freiwillig. Außerdem werden die Betriebe mit Saisonarbeitskräften weiter kontrolliert. Die Untersuchungen dort sollen bis Samstagmittag abgeschlossen sein.