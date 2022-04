Nach Corona-Absagen: Bierwoche und Sommernachtsfest finden statt

Nach zweijähriger Corona-Pause findet die Kulmbacher Bierwoche in diesem Jahr wieder statt. Am 30. Juli wird mit dem traditionellen Anstich das neuntägige Fest in der Kulmbacher Innenstadt eingeläutet, heißt es in einer Mitteilung der Kulmbacher Brauerei AG.

Anpassungen ans Infektionsgeschehen sind möglich

Nach den aktuellen Corona-Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung dürfen Veranstaltungen, wie die Kulmbacher Bierwoche, in bewährter Form stattfinden. "Sollte sich das Infektionsgeschehen ändern, werden wir durch eine angepasste Planung und Umsetzung darauf reagieren", so Markus Stodden, Vorstandssprecher der Kulmbacher Brauerei. Man habe deshalb unterschiedliche Szenarien ausgearbeitet. Sollte beispielsweise die 3G-Regelung erneut gelten, würde es Einlasskontrollen geben, so Stodden weiter.

Kleine Abstriche bei Durchführung nötig

Trotzdem werde es in diesem Jahr einige wenige pandemiebedingte Änderungen geben: So könne der Fanclub-Umzug nicht stattfinden. Mögliche Einlasskontrollen machten Festzüge nicht umsetzbar. "Darüber hinaus zwingt uns die Vorsicht und Verantwortung gegenüber älteren Gästen zum Verzicht auf den Tag der Generationen", sagt Michael Schmid, Projektleiter der Kulmbacher Bierwoche. Tischreservierungen im Stadl sind ab dem 9. Mai (10 Uhr) für 70 oder 50 Euro auf der Homepage www.kulmbacher-bierwoche.de möglich. Details zum Programm der 71. Kulmbacher Bierwoche sollen zeitnah bekanntgegeben werden.