Nach Coburger Absage: Andere Weihnachtsmärkte sollen stattfinden

Der Weihnachtsmarkt in Bayreuth soll trotz stark gestiegener Corona-Infektionszahlen stattfinden - sogar zwei Wochen früher als sonst. Der Stadtrat sei dem Wunsch der Einzelhändler nachgekommen, die damit ihre Einbußen aus den vergangenen Monaten zumindest ein wenig zu kompensieren versuchen, so Joachim Oppold, der Sprecher der Stadt. Allerdings beobachte man auch in Bayreuth die steigenden Infektionszahlen mit Sorge.

Die Zahl der Menschen, die sich gerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, ist laut Gesundheitsamt in der Stadt auf 44 gestiegen. Bestätigt hat das Gesundheitsministerium diesen Wert (Stand: 21.10.20, 13.30 Uhr) noch nicht. Tut es das, müsse die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes, vor allem aber des zuvor stattfindenden Martinimarktes, neu diskutiert werden, heißt es aus dem Bayreuther Rathaus.

Unterschiedliche Zahlen zum Infektionsgeschehen in Bayreuth

Grund für die unterschiedlichen Zahlen ist, dass sie zeitversetzt aktualisiert werden. So meldet beispielsweise das Robert-Koch-Institut (RKI) für die Stadt Bayreuth einen Wert von 29,4. Ab 35 greifen automatisch Maßnahmen wie Maskenpflicht, Sperrstunde und Alkoholverbot ab 23 Uhr auf öffentlichen Plätzen. Zum Vergleich: Für die Stadt Coburg meldet das RKI im selben Zeitraum einen Wert von 22. Wegen stark gestiegener Infektionszahlen hatte der Oberbürgermeister von Coburg, Dominik Sauerteig (SPD), bereits am Montag den Coburger Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt. Einen Automatismus, wonach die Märkte ab einem bestimmten Wert abgesagt werden, gebe es aber nicht, so Bayreuths Stadtsprecher Oppold.

Bamberg Stadtrat will am 28. Oktober entscheiden

In Bamberg will der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Oktober entscheiden, ob ein Weihnachtsmarkt stattfinden soll oder nicht. Für Bamberg meldet das RKI am Mittwoch eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 19. Findet der Markt statt, dann wohl in anderer Form als in den Jahren zuvor. Dezentral, über die gesamte Innenstadt verteilt, sollen die Buden aufgebaut werden und so dafür sorgen, dass die Besucherströme entzerrt und die Mindestabstände zwischen den Besuchern eingehalten werden können. Ein Konzept, das auch andere große fränkische Städte so vorsehen, darunter Schweinfurt und Nürnberg. In Bamberg hat sich dafür nicht nur die SPD-Fraktion im Bamberger Stadtrat stark gemacht, sondern auch das Bamberger Stadtmarketing. Eine Absage des Weihnachtsmarktes könnte schließlich nicht nur die Betreiber der Stände treffen, sondern die gesamte kommunale Wirtschaft, so die Befürchtung.

Hofer Weihnachtsmarkt anders als gewohnt

Den Hofer Weihnachtsmarkt abzusagen werde derzeit noch nicht überlegt, sagt Ilona Hörath, die Sprecherin der Stadt. Allerdings: Schon jetzt stehe fest, dass der Weihnachtsmarkt in Hof anders als gewohnt stattfinden werde, nämlich auf jeden Fall ohne Rahmenprogramm, Bestuhlung, Stehtische und Eventgastronomie. Für Hof meldet das RKI am Mittwoch eine 7-Tage-Inzidenz von fast 22.