Nach Chaos: Über 2.000 Koffer am Flughafen München gestrandet

Bei der Lufthansa, die am stärksten von den Annullierungen betroffen war, spricht man von rund 2.000 Gepäckstücken. Bis Donnerstag sollen sie nachgeliefert werden, versicherte eine Sprecherin dem BR. Die Besitzer haben entweder umbuchen müssen und sind mit einer anderen Maschine weitergereist - oder sie sind heimgefahren, da ihr Flug abgesagt wurde. Ihr Gepäck hatten sie aber schon abgegeben. Es konnte so schnell nicht wieder freigegeben werden.

Betroffene Passagiere sollen sich grundsätzlich an ihre Fluggesellschaft wenden. Mit ihr haben sie einen Beförderungsvertrag, und der gilt auch für die Koffer.

1.000 Hotelbetten im Umland gebucht

Am gestrigen Dienstag hatte ein spanischer Tourist beim Umsteigen versehentlich einen Notausgang benutzt und war so ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt. In der Folge waren das Terminal 2 und Teile von Terminal 1 stundenlang gesperrt. Rund 200 Flüge wurden annulliert, 25.000 Passagiere waren betroffen. Allein bei der Lufthansa waren es gut 150 Flüge mit 14.000 Passagieren. Für rund 1.000 von ihnen, die gestern nicht mehr weiter kamen, hatte die Lufthansa Hotelbetten im Umland gebucht - auf Feldbetten musste niemand schlafen.

Verzögerte Landungen nach Mitternacht

Weil sich gestern nicht nur viele Starts, sondern auch Landungen verzögert hatten, sind zwei Maschinen aus Lanzarote und Palma de Mallorca mit Sondergenehmigungen noch nach Mitternacht am Flughafen München gelandet.

Spanischem Passagier droht Ärger

Dem spanischen Reisenden, der die Sperrungen auslöste, drohen nun Schadenersatzforderungen diverser Airlines sowie des Flughafens selbst. Fälle wie dieser kommen immer wieder am Münchner Flughafen vor. Erst 2018 hatte eine Frau – sie war ebenfalls ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt – eine Sperrung ausgelöst. Damals waren 330 Flüge und 31.000 Passagiere betroffen.