Nach Busunglück in Ammerndorf: Ursache weiter unklar

Nach dem schweren Bus-Unfall im Kreis Fürth mit fast 30 Verletzten rätselt die Polizei noch immer über die Ursache.

Zeugen des Bus-Unfalls gesucht

Die Faktenlage habe sich über Nacht nicht verändert, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Auch über den Zustand der Verletzten gebe es keine neuen Informationen. Als Zeugen sucht die Polizei unverletzte Passagiere der Unglücksbusse, die den Unfallort noch vor Eintreffen der Rettungskräfte offenbar mit einem dritten Bus verlassen haben. Von ihren Aussagen erhofft man sich Aufschlüsse über den Unfallhergang.

Schulkinder saßen in den Bussen

Am Donnerstag waren nach ersten Erkenntnissen in der Nähe des Dorfes, das rund 20 Kilometer von Nürnberg entfernt liegt, zwei Linienbusse mit insgesamt 40 Insassen frontal ineinandergekracht. Anschließend fuhr noch ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle. 12 Fahrgäste wurden dabei schwer verletzt, 14 leicht. In den Bussen saßen auch Schulkinder.

Ein Gutachter hatte noch am Donnerstagabend mit der Untersuchung der Unfallursache begonnen, dabei wurde auch eine Drohne eingesetzt.