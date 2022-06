Nach Busunfall: Burglengenfelder Kinder kommen nach Hause

Die 41 Kinder aus Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf, die am Montag auf der B20 bei Cham bei der Fahrt in eine Schullandheimwoche einen schweren Busunfall erlebt hatten, kommen am Freitagmittag nach Hause. Sie sollen aber so normal wie möglich empfangen werden, sagte die Leiterin der Hans-Scholl-Grundschule in Burglengenfeld dem BR. Darum habe der Lehrer Stefan Rittger ausdrücklich gebeten.

Lehrer verhinderte schweren Unfall

Rittger hatte bei dem Unfall am Montag mit einer geistesgegenwärtigen Bremsaktion eine Buskatastrophe verhindert. Der 56-Jährige war in den Fußraum unter dem Steuer geschlüpft und hatte die Bremse per Hand gedrückt, als der Busfahrer während der Fahrt plötzlich ohnmächtig zusammengesackt war. Da war der Bus schon über zwei Fahrspuren nach links ausgeschert.

Rittger und sein Team wollen am Freitag bei der Rückkehr keinesfalls einen großen Empfang, sagte die Schulleiterin. Für ihn sei seine Bremsaktion eine Selbstverständlichkeit gewesen. Natürlich wollen sich die Eltern bei Rittger und den anderen Lehrern, die die Kinder nach dem Unfall beruhigt und betreut hatten, bedanken - ebenso die Schule. Aber es werde "kein großes Theater" geben, so Ingrid Donaubauer.

Kein Kind wollte vorzeitig nachhause

Die Woche im Bayerischen Wald sei nach dem "dramatischen Auftakt" am Montag ganz normal verlaufen, mit Sommerrodelbahn, Wandern und anderen schönen Aktionen. Keines der 41 Kinder wollte vorzeitig nachhause. Immer wenn die Erinnerung an den Unfall bei einem Kind hochkam, hätten die Lehrer und auch der Schulsozialarbeiter, der sowieso mit dabei war, mit dem Kind gesprochen, sagte die Schulleiterin.