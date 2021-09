"Man fühlt sich im Stich gelassen von der Parteiführung"

"Das ist historisch", sagt Martin Züchner. In der Hand hält er einen roten Aufkleber. "Vielen Dank für Ihre Stimme!" steht darauf, darüber ist eine Blume gedruckt. Martin Züchner hat für die Grünen in Neuhausen-Nymphenburg Wahlkampf gemacht. Die Aufkleber bringt er am Montag nach der Wahl auf den Wahl-Plakaten an, um sich bei den Grünen-Anhängern für diesen historischen Erfolg zu bedanken.

Zum ersten Mal überhaupt ist es der Grünen gelungen, in Bayern ein Direktmandat zu erlangen. Und in München ist die Partei Wahlsieger: Mit 26,1 Prozent hat sie den meisten Stimmanteil erhalten. Darauf ist Züchner stolz. Jetzt hofft er auf eine Koalition, die von der SPD geführt wird: "Mein Gefühl sagt mir: Ich möchte Herrn Laschet nicht als Kanzler haben."

Historische Ergebnisse für Grüne und CSU

Eine Regierung unter Führung der SPD will Laurenz Kiefer, leidenschaftlicher CSUler, dagegen auf keinen Fall: "Das sind die falschen Inhalte, das sind die falschen Antworten auf die Fragen der Zeit. Das darf man auch in der Stunde einer Wahlniederlage nie vergessen." Kiefer ist Kreisvorsitzender der Jungen Union in München Mitte und Ortsvorsitzender der CSU Neuhausen-Oberwiesenfeld. Er hat in den letzten Wochen versucht, im Wahlkampf die Bayern von der CSU zu überzeugen. Doch für die CSU ist das Wahlergebnis das schlechteste ihrer Geschichte bei einer Bundestagswahl. Kiefer nennt es eine "Riesenenttäuschung".

"One-Man-Show" von Markus Söder

"Wenn das nach wochenlanger harter Arbeit das Resultat ist, fühlt man sich von der Parteiführung im Stich gelassen", klagt Kiefer. Damit meint er vor allem die Sticheleien von Markus Söder gegen Armin Laschet: "Das ist einfach etwas, was nicht geht und was auch aufgearbeitet gehört." Die CSU sei keine "One-Man-Show" von Söder.

Während Kiefer gegen die Parteiführung der CSU wettert, strahlt Helena Brinkmann. Sie hat für die SPD im Münchner Osten, in Waldperlach, Wahlkampf gemacht. Dass die SPD auf Bundesebene Wahlsieger ist, ist für ihren Einsatz "eine unheimlich schöne Bestätigung", sagt sie. Andrerseits ist die SPD in München aber mit 19 Prozent Stimmenanteil schon wieder nur auf Platz drei, hinter den Grünen und der CSU. Eigentlich hätte sie sich mehr erhofft. Für Brinkmann geht es deshalb jetzt darum, dass die SPD in München ihre Themen mehr in den Fokus rückt: "dass wir nicht zwischen CSU und Grünen untergehen."

Grüne und FDP als Königsmacher

Sabine Steinbauer, Schriftführerin des Landesverbands der FDP, ist mit dem Wahlkampf "super zufrieden". Das Ergebnis, sagt sie, ist genauso, wie sie es gewollt habe: "Es geht keine Regierung ohne uns, außer der Großen Koalition, die glaube ich, niemand mehr haben will." Auf der Wahlparty der FDP am Sonntagabend hat sie "kräftig gejubelt". Jetzt sei es wichtig, dass die FDP sich in den Koalitionsverhandlungen nicht von der Union oder SPD "hetzen" lässt, sondern überlegt, welche Themen zentral sind: "Ich glaube, sowohl Union oder SPD müssen sich davon verabschieden, dass sie der große Macher in der Koalition sind, mit zwei kleineren, die so ein bisschen zuarbeiten. Das wird nicht gehen, weil wir und die Grünen gemeinsam stärker als der andere Partner sind."

Auch die FDP-Wahlkampfhelfer verteilen diese Tage noch Danke-Sticker auf den Wahl-Plakaten. Lange werden sie aber nicht mehr hängen: Spätestens in den nächsten zwei Wochen bauen die Wahlhelfer alle Plakate ab. Wenn sie dann noch hängen, kann ein Bußgeld fällig werden.