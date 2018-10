Nach Bürgerentscheid: Stadt Regensburg stoppt Planungen für RKK

Nachdem beim Bürgerentscheid am Sonntag 62 Prozent der Regensburger gegen den Bau eines Kultur- und Kongresszentrums am Hauptbahnhof gestimmt haben, will die Stadt alle entsprechenden Planungen stoppen. Die Stadt wird jetzt diskutieren müssen, ob man ein RKK überhaupt braucht, sagte Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer. Bisher hatten vor allem Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft für den Bau eines Kongresszentrums geworben.

Eindeutiges Ergebnis bei Bürgerentscheid

Das Ergebnis des Bürgerentscheids, bei dem über 60 Prozent den Bau eines Regensburger Kultur- und Kongresszentrums (RKK) im Bereich des Kepler-Areals zwischen Hauptbahnhof und Altstadt abgelehnt haben, ist eindeutig, betont Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD).

Fläche zwischenzeitlich Zentraler Omnibusbahnhof

Fest stehe, dass das ehemalige, mittlerweile leerstehende Studentenwohnheim auf dem Kepler-Areal wie geplant abgerissen werde. Die Fläche soll interimsmäßig als Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) genutzt werden, bis ein neuer ZOB in Bahnhofsnähe gebaut ist, kündigte die Bürgermeisterin an.

Begrünung und Verkehrsberuhigung geplant

Gleichzeitig gehen die Planungen für die Neuordnung des Areals zwischen Bahnhof und Altstadt weiter: Das bedeutet auch Verkehrsberuhigung und wenn möglich Entsiegelung und Begrünung, erklärt die Bürgermeisterin.