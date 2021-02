Nach Brose-Druck in Coburg: B4-Ausbau ist wieder ein Thema

Der umstrittene vierspurige Ausbau der B4 in Coburg im Bereich Weichengereuth kommt erneut auf den Prüfstand. Der Stadtrat erteilte der Stadtverwaltung den Auftrag, einen unabhängigen Verkehrsgutachter zu beauftragen. Zudem sollen auch wirtschaftliche Faktoren im Zusammenhang mit dem möglichen Ausbau durch die Industrie und Handelskammer (IHK) dargelegt werden. In einer der nächsten Stadtratssitzungen will sich der Coburger Stadtrat dann erneut mit den Ausbauplänen befassen.

Coburger Stadtrat stimmte gegen Ausbau der B4

Im vergangenen Jahr hatten die Stadtratsmitglieder noch mehrheitlich gegen den vierspurigen Ausbau votiert. Allerdings hatte zuletzt der Automobilzulieferer Brose eine Millioneninvestition in Coburg unter anderem an den Ausbau geknüpft und die Stadt damit unter Druck gesetzt. Brose plant unter anderem, ein Logistikzentrum in Coburg zu errichten, das den vierspurigen Ausbau nach Unternehmensangaben unerlässlich machen würde.

Gutachter soll Anbindung zum Brose-Logistikzentrum prüfen

Aktuelle Berechnungen gehen davon aus, dass ein vierspuriger Ausbau rund 26 Millionen Euro kosten würde. Der beauftragte Verkehrsgutachter soll nach Angaben der Stadt neben der vierspurigen Variante auch weitere Möglichkeiten eines Ausbaus prüfen. Auch solle geklärt werden, ob eine An- und Abfahrt zum neuen Brose-Logistikzentrum nicht auch über die bereits vorhandene Südzufahrt möglich wäre.

Brose hatte im Januar mitgeteilt, man warte auf schnelle Entscheidungen der Stadt, auch zum B4-Ausbau, andernfalls werde man die Baupläne an anderen Brose-Standorten realisieren.