Nach Brauerei-Brand in Thuisbrunn: Der Schock sitzt tief

Es ist fast schon gespenstisch still am Tag nach dem Brand. Die Straßen in dem knapp 400-Einwohner-Dorf Thuisbrunn im Landkreis Forchheim sind wie leergefegt. Das Gelände rund um die Brauerei Elch-Bräu ist abgesperrt. Warnbaken stehen meterlang am Straßenrand und schirmen das Gebäude ab, daneben flattert rot-weißes Absperrband im Wind.

Hier hat der Besitzer der Brauerei, Georg Kugler, den Brand selbst bemerkt und sofort die Freiwillige Feuerwehr gerufen. Am Dienstag um 11.35 Uhr ging der Alarm ein, wenig später waren die Flammen schnell unter Kontrolle. Dennoch ist der gesamte Dachstuhl nach dem Brauerei-Brand in der Fränkischen Schweiz komplett ausgebrannt.

Kein Personenschaden, Braumeister unter Schock

Das alte Gasthaus, das sich nur wenige Meter entfernt befindet, blieb dank des schnellen Eintreffens der Feuerwehr unbeschädigt. Noch ist nicht vorhersehbar, wann sich die Türen für den Gastbetrieb wieder öffnen. Erst muss noch geprüft werden, ob Gas und Elektrik wie gewohnt nutzbar sind.

Verletzt wurde keiner, doch Braumeister Georg Kugler steht auch einen Tag nach dem Brand noch sichtlich unter Schock und bittet deshalb, von einem Interview abzusehen. 2002 hat er zusammen mit Bianca Kugler das alte Gasthaus übernommen, dessen Geschichte bis Ende des 16. Jahrhunderts zurückreicht. Die Renovierung führten sie teilweise in Eigenleistung durch.

Jahrhundertealtes Gebäude in Flammen

Gebrannt hat ein Nebengebäude des alten Gasthauses aus dem 17. Jahrhundert, in dem normalerweise gebraut wird. Kugler, Braumeister, Mälzermeister und Biersomelier, braut seit 2007 wieder in Thuisbrunn, nachdem dort fast 100 Jahre lang nicht mehr gemaischt worden war. Für seine Spezialitäten hat er bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Erst im vergangenen Jahr hat er in eine neue Kühlanlage investiert, die Energie nachhaltiger nutzt.

Untersuchungen zur Brandursache halten an

Das Bayerische Landeskriminalamt kam zur Unterstützung der Kriminalpolizei Bamberg nach Oberfranken. Brandstiftung oder andere Fremdeinwirkungen konnten bereits ausgeschlossen werden. Am Mittwochmorgen haben Gemeindemitarbeiter Bauzäune um das Grundstück gestellt, damit niemand die Unglücksstelle betritt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen worden, werden aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Brauerei und Gasthof befinden sich im Herzen der Fränkischen Schweiz und liegen am Ende des sogenannten Brauereiwanderwegs "Fünf-Seidla-Steig". Dieser führt auf landschaftlich reizvollen Wegen durch die Fränkische Schweiz zu fünf Privatbrauereien in Gräfenberg und Weißenohe.