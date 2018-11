Nach Brandstiftungen: Feuerteufel im Raum Coburg gesucht

Ist es ein und derselbe Feuerteufel, der die Feuerwehren in Coburg und Seßlach derzeit in Atem hält? Oder sind es mehrere Brandstifter? Diese Fragen beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei Coburg. Am Sonntag und Montag hat es in der Region erneut gebrannt.

Mehrere Brandstiftungen an Waldrand bei Coburg

Ein Tatort: der Waldrand im Coburger Stadtteil Scheuerfeld. Dort war es in den letzten Wochen vermehrt zu kleineren Brandstiftungen gekommen, die jeweils schnell entdeckt und gelöscht werden konnten. Am späten Montagnachmittag entdeckten zwei Anwohner einen Brand am Anbau ihres Hauses.

Zwei Menschen leicht verletzt

Beim Versuch, die Flammen selbst zu löschen, verletzten sich beide leicht. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden selbst ist gering und das Wohnhaus weiterhin bewohnbar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Brand einer Scheune

In der Nacht zum Sonntag hat im Seßlacher Ortsteil Autenhausen ein Holzunterstand gebrannt. Dort gab es im August und September bereits mehrere vorsätzlich gelegte Brände. Eine Scheune brannte komplett ab und es entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Deshalb geht die Polizei auch da von Brandstiftung aus.

Polizei sucht Zeugen

Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden in Seßlach und Coburg-Scheuerfeld besteht, untersucht nun die Kriminalpolizei Coburg. Beide Tatorte liegen rund 15 Kilometer weit auseinander. In beiden Fällen bittet die Kripo Coburg die Bevölkerung um Hilfe. Wer zu den genannten Tatorten und Zeiten Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zu der Brandserie geben kann, soll sich bei der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/64 50 melden.