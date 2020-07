16.07.2020, 19:34 Uhr

Nach Brandstiftung an Streifenwagen: Polizei sucht Zeugen

Nach der Brandstiftung an einem Streifenwagen am Bismarckturm in Würzburg sucht die Polizei nach dem Mann, der den Beamten vor Ort das Feuer gemeldet hat. Als wichtiger Zeuge solle er sich dringend bei der Kriminalpolizei Würzburg melden, heißt es.