Nach Brandserie: Polizei befragt Anwohner in Hammelburg

Bei der Polizei in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) sind bislang keine erfolgversprechenden Hinweise eingegangen, die den oder die Verursacher der Brandserie in der vergangenen Woche überführen könnten. Zusammen mit Kollegen der Kriminalpolizei Schweinfurt befragen die Hammelburger Polizisten deshalb heute die Anwohner. Uniformierte und zivile Polizeibeamte sind in der Stadt unterwegs und suchen den Kontakt zu Bürgern. Sie wollen zum Beispiel wissen, ob den Anwohnern bereits vor den Bränden etwas aufgefallen ist. Die Befragung startet um 18.00 Uhr.

Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt

In Hammelburg waren vergangene Woche zwölf Fahrzeuge angezündet worden. Darunter waren ein Sattelschlepper, zwei Anhänger und Fahrzeuge der Post. Durch den Ruß und die starke Hitzeentwicklung war auch die Fassade eines Gebäudes in der Bahnhofstraße beschädigt worden. Die Brandherde zogen sich vom Marktplatz bis zu einem Supermarkt in der Nähe des Bahnhofs. Die Stadt Hammelburg und das Bayerische Landeskriminalamt haben eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme des oder der Täter führt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro.