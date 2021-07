Nach Brandkatastrophe: Dillinger Rathaus-Sanierung geht voran

In der ersten Jahreshälfte 2022 – so der Plan - sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Insgesamt wird der Wiederaufbau etwa zehn Millionen Euro kosten – den Großteil übernimmt die Versicherung. Die Stadt müsse lediglich für Veränderungen und Maßnahmen zahlen, die über den Bestand hinausgingen, wie etwa Investitionen in die Barrierefreiheit und die Technik sowie zusätzliche Büroflächen, erklärte Koenen.