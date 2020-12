Nach Brandbrief: Felix in Bamberg als Finanzreferent bestätigt

Der Bamberger Stadtrat hat Bertram Felix für sechs weitere Jahre zum Finanzreferenten der Stadt gewählt. Das geht aus einer Mitteilung aus dem Rathaus hervor. Damit beginnt für den 47-jährigen berufsmäßigen Stadtrat im Mai nächsten Jahres bereits seine dritte Amtszeit.

Antrag auf Ausschreibung der Stelle findet keine Mehrheit

Mit 25 zu 19 Stimmen fiel die Wahl aber keineswegs klar aus. Hans-Günter Brünker, Stadtrat der Partei "Volt", hatte zuvor eine Ausschreibung der Stelle beantragt, dafür aber keine Mehrheit gefunden.

Kulturschaffende wenden sich mit Brandbrief an den Stadtrat

Vorausgegangen war ein sogenannter "Brandbrief" der beiden Bamberger Kulturschaffenden Felix Forsbach und Renate Schlipf, der dem BR vorliegt. Darin hatten sie den Stadtrat um die Ausschreibung der Stelle gebeten und von einer auf ein bedenkliches Maß angewachsene Machtfülle des Bamberger Finanzreferenten gesprochen. Die vielen Ämter und Posten, die Felix leite, sollten den beiden Kulturschaffenden zufolge wieder von verschiedenen Personen ausgefüllt werden und der Bamberger Stadtrat so seine Entscheidungshoheit zurückerlangen.

Kritiker zählen 18 Posten des Finanzreferenten Bertram Felix

Die Unterzeichner zählten insgesamt 18 Posten auf, die Felix innehabe.

Diese Fülle an Posten ist unserer Meinung nach nicht legitim oder zumindest moralisch verwerflich. Aber diese Fehler der Ämter- und Machtanhäufung sind nicht Herrn Felix anzulasten, sondern Ihnen bzw. den vorhergenden Stadträt*innen!" Felix Forsbach und Renate Schlipf in einem "Brandbrief" an den Bamberger Stadtrat

Unter anderem sei er Chef des Immobilienmanagements, Leiter der Entsorgungs- und Baubetriebe sowie in Forstamt, Schlachthof und Veterinäramt tätig. Dazu sitze er in zahlreichen Aufsichtsräten stadtnaher Firmen. Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) reagiert erfreut auf die Wiederwahl Felix'. Ihm sei es unter anderem zu verdanken, dass die Stadt in den vergangenen Jahren ihre Schulden um zehn Millionen auf jetzt 25 Millionen Euro reduzieren konnte.