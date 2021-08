Nach Brandbrief an Söder: Kino freut sich über Corona-Regeln

Nachdem die Leitung des Nürnberger Casablanca-Kinos einen offenen Brief an die Bayerische Staatsregierung gesandt hat, ist die Erleichterung nach den aktuellen Kabinettsbeschlüssen groß. Das Kabinett hatte heute Lockerungen in Bezug auf die Corona-Maßnahmen beschlossen.

Kino-Betreiber "sehr zufrieden" über Corona-Regelungen

Demnach gilt unter anderem für Kinos ab einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel, also dass getestete, geimpfte oder genesene Menschen in die Kinos kommen können. Allerdings müssen die Kinobetreiber nicht mehr ganze Reihen oder mehrere Sitzplätze zwischen den Zuschauerinnen und Zuschauer wegen der Abstandsregeln frei halten. Einen solchen Beschluss hätte Matthias Damm, der Leiter des von einem Verein betriebenen Nürnberger Kinos Casablanca, nicht erwartet. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Damm. "Im Prinzip ist das nah dran an dem, was wir gefordert hatten."

Kino kritisierte Mindestabstand

Am vergangenen Freitag hatte Damm einen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geschickt, in dem er die Abstandsregelungen für die Kinos kritisierte. In einem kleinen Saal mit 90 Plätzen hätten sich dabei nur 30 Zuschauerinnen und Zuschauer eine Vorstellung anschauen können. Trotz der für Kinos normalerweise schlecht besuchten Sommermonate seien viele Vorstellungen ausverkauft gewesen.

Leute mussten zuvor oft abgewiesen werden

"Wir mussten oft Leute wegschicken", sagte Kino-Leiter Damm im Interview mit der "regionalZeit" auf Bayern2. Dabei seien 95 Prozent der Casablanca-Besucherinnen und Besucher bereits geimpft. Er sehe den kommenden starken Kino-Monaten September, Oktober, November nun entspannter entgegen, sagte Damm und kündigte an: "Es kommen tolle Filme."

Kinos waren monatelang im Lockdown

Im Corona-Lockdown durften in den vergangenen Monaten viele Kinos nicht öffnen. Erst im Juni dieses Jahres starteten die meisten bayerischen Kinos wieder. Laut damaliger Aussage der Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) hätten die Filmtheater im Freistaat die Zwangspause überstanden. Betreiber warnten dennoch schon im Juni vor einem Kinosterben und appellierten eindringlich an die Politik, die Lage der Kinos auch in den nächsten Monaten im Blick zu behalten.