Nach Brandanschlag: Ampfinger Firma hilft Waldkraiburger Laden

Vier Anschläge innerhalb weniger Wochen waren es in Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf. Alle trafen Geschäfte türkischstämmiger Inhaber. Ein Lebensmittelladen ist komplett abgebrannt. Der Besitzer plant aber, noch vor Pfingsten wieder Obst und Gemüse zu verkaufen. Das kann er schaffen, weil er Unterstützung einer Firma aus Ampfing bekommt.

Container als Übergangslösung

Schnell und unbürokratisch hilft die Technikfirma Nutz GmbH. Sie sponsert vier Container, damit die Ladenbesitzer wieder verkaufen können. Nach derzeitiger Planung sollen die Container am 25. und 26. Mai geliefert und am Stadtplatz aufgebaut werden. Der Ladenbesitzer will sie dann schnell mit Ware befüllen.

25-Jähriger als Brandstifter im Verdacht

Sein türkisches Obst- und Gemüsegeschäft im Stadtzentrum war in der Nacht auf den 27. April nach einem Brandanschlag abgebrannt. Als Tatverdächtigen hat die Polizei vor wenigen Tagen einen 25-jährigen Mann am Mühldorfer Bahnhof festgenommen. Er bezeichnete sich selbst als Anhänger des IS und nannte Hass als Tatmotiv.