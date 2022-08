Nach Brand und Schaden an Stellwerk: Bahn gibt Entwarnung

Gegen 1 Uhr in der Nacht teilte die Deutsche Bahn über ihren Streckenagenten mit, dass das Stellwerk bei Mering im Landkreis Aichach-Friedberg repariert werden konnte. Der Zugverkehr habe sich stabilisiert. Nach den Ausfällen vom Montag und Dienstag zwischen Augsburg und München waren am Mittwochmorgen am Hauptbahnhof in Augsburg keine Auswirkungen mehr zu bemerken.

Brand führte zu Kabelschaden

Ein Brand hatte zu einem schweren Kabelschaden an 15 Kabeln mit mehr als 500 Adern geführt und den Bahnverkehr zwischen Augsburg und München ab dem Montagmorgen lahmgelegt. Auch Verbindungen der Bayerischen Regiobahn in Richtung Weilheim waren betroffen.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand am frühen Montagmorgen gelegt wurde. Angaben zu möglichen Verdächtigen und dazu, wie genau die Brandstiftung abgelaufen ist, gibt es noch nicht. Brandermittler der Kripo sollen die näheren Umstände klären. Am Dienstag waren auch Polizeihunde und ein Hubschrauber im Einsatz, um möglichst viele Spuren zu sichern.

Steuerung von Stellwerk und Signalen ausgefallen

Die bei dem Brand beschädigten Kabel steuern nach Angaben der Bahn unter anderem die Signale entlang der Strecke und verschiedene Funktionen im Stellwerk in Mering. Wegen des Schadens musste die Bahn am Montag sowohl die beiden Nahverkehrsgleise als auch die beiden Fernverkehrsgleise der Strecke Augsburg-München weitgehend sperren.

Kaum Zugverkehr zwischen Augsburg und München am Montag

Nur noch ein Zug pro Richtung und Stunde konnte die Strecke passieren. Mit der Freigabe der Nahverkehrsgleise hatte sich die Lage am Dienstag entspannt. Auch ein Teil der Fernverkehrszüge konnte auf diesen Gleisen dann wieder von und nach München rollen.