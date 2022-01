Nach Brand – Kultkneipe in Volkach öffnet wieder

Das "Techtel Mechtel" in der Volkacher Schelfengasse öffnet um 17 Uhr wieder seine Türen für die Gäste. Wirtin Andrea Haupt freut sich darauf. Sie hat ihre Kneipe komplett neu eingerichtet. Das Feuer in den frühen Morgenstunden des 9. April 2021 hatte schlimm gewütet. Die Kultkneipe war völlig ausgebrannt. Jetzt erinnern nur noch ein paar Spuren an der Fassade an das Feuer.

Ex-Freund soll Brand gelegt haben

Nach dem Brand im April war der Kriminalpolizei schnell klar geworden, dass es sich um Brandstiftung handelte. Was dann folgte, hätte der Stoff für einen Krimi sein können: Am Tag nach dem Brand wurde der Ex-Freund der Kneipenwirtin, ein 56-jähriger Italiener, am Gardasee festgenommen. Der Mann hatte es den Ermittlern leicht gemacht: Er hatte kurz zuvor auf Facebook Fotos von sich am Seeufer gepostet. Der Italiener soll Morddrohungen gegen Wirtin Andrea Haupt ausgesprochen haben, als sie ihn, nur Tage vor dem Brand, verlassen hatte.

Angeklagter nimmt sich das Leben

Im Oktober begann der Prozess gegen den 56-Jährigen am Landgericht Würzburg. Die Anklage lautete auf schwere Brandstiftung. Nur drei Wochen später kam das tragische Ende: Der Angeklagte hatte sich in seiner Gefängniszelle das Leben genommen.

Viele Menschen helfen der Wirtin

Andrea Haupt hat nach dem Brand viel Zuspruch und Hilfe erfahren. Die Feuerwehr Volkach kam an einem Wochenende mit 20 Helfern. In Schutzanzügen und mit Atemmasken räumten sie das gesamte, verkohlte Inventar aus der Kneipe. Freunde und Stammgäste haben gespendet. Zwei Wochen nach dem Brand ihrer Kneipe erklärte die Wirtin voller Zuversicht: "Wir schaffen das! Es geht weiter! Wir machen das 'Techtel' bis Weihnachten wieder auf!" Ihr Ziel hat sie zeitlich nur knapp verfehlt.