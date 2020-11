Nach Brand: Kulmbacher Tiefgarage bleibt geschlossen

Noch rund acht Wochen bleibt die Kulmbacher Tiefgarage unter dem zentralen EKU-Platz geschlossen. Das gab Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) im Rahmen einer Ortsbesichtigung bekannt. Die Anlage sei durch den Fahrzeugbrand vom 7. September nicht in ihrer Statik beschädigt, wie ein Gutachten ergeben habe.

Sanierungsarbeiten in der Kulmbacher Tiefgarage haben begonnen

Seit Anfang der Woche liefen nun die Sanierungsarbeiten. Vor allem versicherungstechnische Fragen hätten zu der Verzögerung geführt. Eine Spezialfirma reinigt nun die Tiefgarage von den Rußablagerungen. Danach müssen alle Kabelschächte überprüft und repariert werden. In der Decke der Tiefgarage verlaufen auch die Versorgungs- und Abwasserleitungen für das Festszelt des Kulmbacher Bierfests, das auf dem Platz über der Tiefgarage stattfindet. Auch der Boden der Parkgarage muss gereinigt werden.

Erfolgreiche Evakuierung bei Brand im September

Bei dem Löscheinsatz im September wurden 40 Kubikmeter Wasser verbraucht. Die Sprinkleranlage muss ebenfalls überprüft und erneuert werden. Sämtliche Sicherheitseinrichtungen hätten bei dem Brand einwandfrei funktioniert. Ebenso sei die Evakuierung der Menschen reibungslos gelungen, so der Kulmbacher OB gegenüber dem BR.

273.000 Euro Sanierungskosten

Die Sanierungskosten der Kulmbacher Tiefgarage belaufen sich momentan auf 273.000 Euro. Am 7. September wart ein PKW in der Tiefgarage in Brand geraten, Ursache war ein technischer Defekt. Das Auto brannte komplett aus. Durch das heiße Feuer wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Vier Menschen wurden verletzt, drei von Ihnen erlitten eine leichte Rauchvergiftung, eine Person einen Schock.