Nach Brand in Wunsiedler Realschule: Unterricht fällt weiter aus

Am Dienstagmorgen hat es im Müllraum der Wunsiedler Realschule gebrannt. Der Unterricht ist daraufhin ausgefallen. "Noch immer ist der Rauchgeruch im Gebäude so stark, dass er sich bei geschlossenen Fenstern sehr schnell unangenehm bemerkbar macht. Eine Reihe von Schulstunden dort abzuhalten, ist unter diesen Umständen noch nicht möglich", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Deshalb hat die Schulleitung und das Landratsamt aus Sicherheitsgründen entschieden: Auch am Donnerstag fällt der Unterricht aus. Schüler ohne Betreuung zu Hause werden weiterhin von der Schule betreut.

Ermittlungen dauern an

Die betroffenen Räume werden weiterhin gelüftet und gereinigt. Ob der Unterricht am Freitag wieder normal stattfinden kann, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zur Brandursache dauern an. Eine technische Ursache können die Ermittler inzwischen ausschließen. Der Sachschaden ist geringer als zunächst geschätzt. Statt bei 50.000 Euro liegt er nur noch bei 25.000 Euro. Das sagte eine Sprecherin der oberfränkischen Polizei auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Das Feuer war am Dienstagmorgen gegen 7.00 Uhr in einem Lagerraum für Müll im Keller der Schule ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.