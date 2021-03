Nach Brand in Studentenwohnheim: Studentin gestorben

Die Studentin, die nun gestorben ist, war von Feuerwehrkräften bewusstlos im verqualmten Treppenhaus der Münchner Studentenstadt gefunden worden. Die 23-jährige war auf dem Weg von ihrem Apartment im sechsten Stock nach unten im vierten Stock ohnmächtig geworden. Sie musste in der Nacht noch vor Ort wiederbelebt werden und schwebte in akuter Lebensgefahr. Ein Student, der schwer verletzt wurde, konnte inzwischen aus der Klinik entlassen werden.

Über 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Die größte Gefahr war durch den massiven Rauch im Gebäude entstanden. Mitten in der Nacht hatte ein Hausbewohner den Brand im Keller des Wohnheimes bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren der Keller sowie das gesamte Treppenhaus stark verraucht, wie die Feuerwehr schilderte. Während Einsatzkräfte die in Flammen stehende Sauna im Keller zu löschen begannen, suchten Kollegen auch mit Wärmebildkameras das Gebäude nach Personen ab. Viele Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Technischer Defekt in Sauna wird vermutet

Das Feuer war in der Sauna im Keller des Wohnheims im Stadtteil Freimann ausgebrochen. Die Räume brannten komplett aus. Die Brandfahnder gehen derzeit von einem technischen Defekt in der Sauna im Keller des Studentenwohnheims als Ursache aus, die Ermittlungen dauern an. Die Beamten schätzten den Sachschaden vorläufig auf eine hohe sechsstellige Summe.