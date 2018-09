24.09.2018, 17:04 Uhr

Nach Brand in Sägewerk: Polizei in Rehau vermutet Brandstiftung

Nach einem Brand in einem Sägewerk mit Schreinerei in Rehau im Landkreis Hof am vergangenen Freitagabend geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Das haben die Ermittlungen der Brandfahnder nun ergeben.