Nach Brand mit vier Toten: Brandfahnder untersuchen Gebäude

Nach dem tragischen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Reisbach im Landkreis Dingolfing-Landau sind heute Nachmittag Brandfahnder des Landeskriminalamts aus München eingetroffen. Sie untersuchen das Gebäude, das zunächst als unbewohnbar, möglicherweise sogar einsturzgefährdet eingestuft wurde, genauer. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte eine nicht ausgeschaltete Herdplatte den Brand ausgelöst haben, bei dem vier Menschen getötet wurden.

Große Hilfsbereitschaft in Reisbach

Reisbachs Bürgermeister Rolf-Peter Holzleitner sprach am Nachmittag im Bayerischen Rundfunk von einer großen Welle der Hilfsbereitschaft. Zahlreiche Bürger hatten Kleider gespendet und sogar Wohnungen und Häuser für die Menschen angeboten, die den Brand überlebt hatten. Insgesamt waren in dem Gebäude 27 Menschen gemeldet.

Der Markt Reisbach hat am Nachmittag bei der Sparkasse hier ein zentrales Spendenkonto eingerichtet. Bürgermeister Holzleitner sagte dem BR wörtlich weiter: "Die Menschen brauchen jetzt vor allem Bargeld. Viele der Überlebenden sind in der Brandnacht nur in der Unterhose vor dem Haus gestanden. Sie haben alles verloren."