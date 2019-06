Nach dem Großbrand am Montagabend in einem Recyclingunternehmen in Wörth an der Isar (Lkr. Landshut) werden bis heute Nachmittag erste Ergebnisse aus den Bodenproben erwartet. Der Brand hatte eine große dunkle Rauchwolke über dem Isartal verursacht, weshalb Spezialkräfte der Feuerwehr zahlreiche Proben entnommen haben, die beim Landesamt für Umwelt untersucht werden müssen.

Vorsichtsmaßnahmen: Kein Unterricht im Freien, kein Obst und Gemüse aus dem Garten

Die Schulen und Kindergärten in Wörth sind von der Gemeinde vorsichtshalber weiter angewiesen, vorerst auf Unterricht und Aktivitäten im Freien zu verzichten. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, so Wörths Bürgermeister Stefan Scheibenzuber (CSU) im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Der leitende Notarzt bei dem Großbrand hatte bereits gestern den Menschen in und um Wörth davon abgeraten, Radieschen, Salat oder anderes Gemüse oder Obst aus dem eigene Garten zu essen, beziehungsweise Obst und Gemüse besonders sorgfältig zu waschen. Auch das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme bis zum Vorliegen der Ergebnisse aus den Bodenproben.

Bürger können Fragen auf Informationsveranstaltung stellen

Spätestens bei der für heute Abend angesetzten Informationsveranstaltung für die Bürger sollen erste Ergebnisse aus den Laboruntersuchungen vorliegen. Bis es eine detaillierte Analyse gibt, dürften noch Tage vergehen. Auf Anordnung des Landratsamtes Landshut wurde der Betrieb in dem Recyclingunternehmen mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres eingestellt. Auf dem Gelände hat es nach Behördenangaben in diesem Jahr bereits dreimal gebrannt.