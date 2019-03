Nach Brand in Nürnberg: Was bringen Rauchwarnmelder?

Das Polizeipräsidium Mittelfranken ist sich nicht sicher, ob sich noch rekonstruieren lässt, ob es Brandmelder in dem Haus gab oder nicht. Grund dafür ist der "zerstörte Zustand des Hauses", so eine Sprecherin der Polizei. Die Stadt Nürnberg hatte das Haus gemietet, um es als Obdachlosenunterkunft zu nutzen. Es befindet sich laut eines Sprechers der Stadt in Privatbesitz.

Sind Rauchwarnmelder vorgeschrieben?

In Bayern sind Rauchmelder seit Januar 2018 in ausnahmslos allen Wohnungen Pflicht. "In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben", schreibt das Gesetz vor. Das gilt sowohl für Wohnungen in Mehr- als auch in Einfamilienhäusern. Behördliche Überprüfungen des Einbaus oder wiederkehrende Kontrollen sind laut bayerischem Innenministerium nicht vorgesehen.

Wer muss sich um Installation und Wartung kümmern?

Laut bayerischem Innenministerium sind Eigentümer für die Installation der Rauchwarnmelder zuständig. Für die Wartung ist laut Mieterverein München e.V. in der Regel der Mieter zuständig. Das Thema Wartung sei aber nicht eindeutig geregelt, so der Verein. Im Fall des Nürnberger Hauses müsse man prüfen, ob es womöglich eine Vereinbarung zwischen der Familie und der Stadt gegeben hat - sofern es überhaupt Rauchwarnmelder in dem Haus gab. Die Stadt habe derzeit keine Kenntnis, ob Rauchwarnmelder installiert waren. "Wann immer die Stadt von Unzulänglichkeiten in dem Haus erfahren hat, hat sie beim Eigentümer interveniert", so ein Sprecher der Stadt.

Zahlt die Versicherung ohne Rauchwarnmelder?

Anja Franz vom Mieterverien München würde es nicht wundern, wenn Versicherungen bei Bränden nicht zahlen würden, wenn kein Rauchwarnmelder installiert ist. Bei der Versicherungskammer Bayern heißt es zum Beispiel in einem Ratgeber zum Thema Rauchmelder: "Sie sollten die Rauchmelderpflicht auf jeden Fall beachten. Stellt sich bei einem Brandschaden heraus, dass aufgrund fehlender bzw. unsachgemäß betriebener Rauchmelder ein nachweislich größerer Sachschaden billigend in Kauf genommen wurde, kann dies zum Verlust des kompletten Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung führen."

Wie sinnvoll sind Rauchwarnmelder?

Das Obduktionsergebnis in Nürnberg hat ergeben, dass die Mutter und ihre vier Kinder an Rauchgasvergiftungen starben. Die Berufsfeuerwehr München betont, dass bei einem Brand die Gefahr vor allem von Rauch ausgeht. Laut Versicherungskammer Bayern ereignen sich die meisten Brandunfälle nachts in den eigenen vier Wänden. Warnmelder dienen der Früherkennung von Rauch. An den Einsatzzahlen seit Anfang 2018 sieht man laut Berufsfeuerwehr München, dass Rauchwarnmelder Sinn machen. Es gebe mehr Alarmierungen als früher. Es komme zwar noch vor, dass in privaten Häusern keine Melder installiert sind, allerdings eher selten.