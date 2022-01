Nach Brand in Marktredwitz: Ursache und Schadenshöhe stehen fest

Nach umfassenden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei die Ursache für den Brand einer Lagerhalle in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel am Neujahrsabend geklärt. Wie die Polizei mitteilt, handelte es sich um einen Defekt an der Stromverteilung. Demnach kann eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen werden. Der Sachschaden des Brands beläuft sich inzwischen auf 1,5 Millionen Euro.

Feuer wirkte sich auch auf Bahnverkehr aus

Am Abend des 1. Januars 2022 waren zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei bei dem Brand vor Ort. Zwischenzeitlich hatte auch der Zugverkehr stillgestanden, weil die Halle sich in der Nähe des Bahnhofs von Marktredwitz befand. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Feuerwehrleute kämpften mehrere Stunden gegen das Feuer und verhinderten ein Übergreifen auf andere Gebäude und Fahrzeuge.