Nach Brand in Kaufbeuren: Schwierige Suche nach Ursache

Für die Kripobeamten geht mit der Drehleiter nach oben. Die Experten wollen sich nach dem Brand auf dem Brauereiberg in Kaufbeuren einen Überblick verschaffen. Denn in die betroffenen Gebäude, das denkmalgeschützte Hauberrisserhaus und das zerstörte Nebengebäude, können sie nicht hinein. Die Gefahr in den einsturzgefährdeten Häusern wäre zu groß.

Hinweise auf eine Brandstiftung lägen derzeit nicht vor, heißt es. Zur Brandursache könne man noch keine Aussagen treffen. Laut Polizei ist ein Schaden in siebenstelliger Höhe entstanden.

Feuer zerstört Denkmal auf dem Brauereiberg in Kaufbeuren

Der Stadtbrandrat der Stadt Kaufbeuren, Helmut Winkler, sagte am Freitag vor Ort: "Das tut schon im Herzen weh, dass so ein Denkmal weg ist." Er meint damit das Hauberrisserhaus, das durch das Feuer zerstört wurde. Dieses war "stadtbildprägend", wie auch der Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren, Stefan Bosse (CSU), auf seinem Youtube-Kanal sagte. Hoch auf dem Brauereiberg war es von unten aus der Altstadt gut zu erkennen.