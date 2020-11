Nach Brand in Fürther Südstadt: Tatverdächtiger festgenommen

Die Kriminalpolizei konnte den Wohnungsmieter nach dem Brand in dessen Fürther Wohnung am Mittwoch nicht erreichen. Nach Zeugenhinweisen traf die Polizei den 42-Jährigen nun in Nürnberg an. Während der anschließenden Vernehmung begannen die Beamten, den Mieter zu verdächtigen, den Brand gelegt zu haben. Sie nahmen den Mann daraufhin fest und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ein. Gegen den Mann wurde zudem ein Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit.

Bewohner mussten evakuiert werden

Bei dem Brand am Mittwochmorgen entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Anwohner in der Simonstraße hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert, da sie eine dicke Rauchsäule wahrnahmen und einen Knall gehört hatten. Während der anschließenden Löschmaßnahmen wurden mehr als 30 Bewohner aus dem brennenden Haus evakuiert. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner wurden in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Omnibus betreut.