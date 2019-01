Nach Brand in "Escape Room": Hohe Sicherheitsstandards in Bayern

Nachdem am Freitag in Polen fünf 15-jährige Mädchen bei einem Feuer in einem Escape Room ums Leben gekommen sind, wird auch in Bayern über die Sicherheit derartiger Einrichtungen diskutiert. Detlef Erhard, der Betreiber der "Live Act Games" in Regensburg, hält einen solchen Unfall in Bayern für kaum vorstellbar.

Er verweist auf die hohen Sicherheitsstandards. Jede der drei Gruppen, die gleichzeitig spielen können, werden von einem Spielleiter eingewiesen und dann auch überwacht. Die Spielleiter sitzen in einem Regieraum und können dank Kameras und Mikrofonen mitverfolgen, was in den Räumen passiert. Wenn die eingeschlossene Gruppe nicht weiterkommt, werden über einen Lautsprecher Tipps gegeben.

Teilnehmer können Räume jederzeit verlassen

Sollte ein Teilnehmer gesundheitliche Probleme bekommen, kann der Spielleiter so auch sofort eingreifen. Zudem seien in Erhards Escape Room in Regensburg die Türen nicht verschlossen. In Notfällen könnten die Teilnehmer jederzeit den Raum verlassen. Dem Spielerlebnis schade das nicht, so Erhard. Die Spieler würden nämlich in eine Geschichte eintauchen und die Rätsel lösen wollen.

Jährliche Überprüfung des Brandschutzes

Sowohl vor der Eröffnung, als auch im jährlichen Abstand werden die Räumlichkeiten des Escape Rooms von den Behörden auf Fluchtwege und Brandschutzaspekte hin überprüft. Feuerlöscher gehören zur Grundausstattung auf jedem Stockwerk.

Bei dem Unglück in Polen war der Brand höchstwahrscheinlich durch ein Leck an einer Gasflasche ausgebrochen. In den Regensburger Escape Rooms sei bewusst auf offene Flammen, Kerzen und Gasgebläse verzichtet worden, sagte Erhard weiter.

Erlebnis für viele Altersstufen

Escape-Rooms sind Erlebnisspielräume für Kinder aber auch Erwachsene. Die Spieler müssen Rätsel lösen und Hinweise finden, um sich aus Fantasie-Gefängnissen zu befreien.