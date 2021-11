Nach Brand in Dinkelsbühl: Ursache wohl technischer Defekt

Nachdem am Freitagabend ein Hotel in der Dinkelsbühler Altstadt brannte, schließt die Polizei inzwischen Brandstiftung als Ursache aus. Wahrscheinlich war ein technischer Defekt für das Feuer verantwortlich, vermutet die Kriminalpolizei Ansbach nach der heutigen Besichtigung des Hotels. Dabei wird der entstandene Schaden durch das Feuer und das Löschwasser auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Zu Artikel: Hoher Sachschaden – Hotel in Dinkelsbühl abgebrannt

Großeinsatz, aber keine Verletzten

Am Freitagabend wurden die Einsatzkräfte zu dem Hotel in der Altstadt gerufen. Zuvor konnten alle Hotelgäste und Mitarbeitende das Gebäude verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Der Großeinsatz dauerte rund 20 Stunden an. Dabei waren zahlreiche Helfer von umliegenden Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks vor Ort.

Abreißen oder Sanieren?

Nachdem es am Sonntag. noch zu einem kleinen Zwischenbrand kam, der schnell gelöscht werden konnte, müssen nun schnell besprochen werden, ob das Hotel saniert oder abgerissen wird, sagte Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) dem BR.

Das Gebäude sei nicht einsturzgefährdet, hieß es von dem Statiker bei der heutigen Besichtigung. Allerdings müsse man abwarten, wie sich das unter einer beispielsweise enormen Schneelast verändere. Das Haus sei denkmalgeschützt und der besonders geschützte Dachstuhl stark durch das Feuer beschädigt. Es sei wohl sinnvoller, das Gebäude noch vor dem Winter abzureißen und dann analog zum alten Hotel neu aufzubauen. Das weitere Vorgehen werde der Gutachter der Versicherung in den nächsten Tagen klären.

Umliegende Hotels können Gäste abfedern

Das Hotel hatte 16 Zimmer, deren Nachfrage die übrigen Hotels in Dinkelsbühl abfedern könnten, so Hammer weiter. Allerdings hatte das Hotel ein Restaurant und einen Frühstücksraum, der von weiteren Hotels des gleichen Betreibers genutzt wurden. Um die Gäste künftig unterzubringen, soll daher schnellstmöglich ein Provisorium in der Altstadt errichtet werden, erklärte der Oberbürgermeister.

Keine Beeinträchtigung für Weihnachtsmarkt

Das Hotel liegt weiter entfernt vom Dinkelsbühler Spitalmarkt, wo bald der Weihnachtsmarkt stattfinden soll. Dieser sei damit nicht von etwaigen Abriss- oder Sanierungsarbeiten betroffen, so Oberbürgermeister Hammer zum BR. Aktuell ist noch eine Gasse gesperrt, die direkt am Hotel entlang läuft. Diese wird wieder geöffnet, sobald die Ziegel des Hotels gesichert sind, da diese sonst Passantinnen und Passanten treffen könnten.