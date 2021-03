Nach Brand in Asylbewerberunterkunft: Bewohner verhaftet

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Freilassing am Samstag verdächtigt die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein einen Bewohner der Einrichtung, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Der Mann war zuvor mit Mitbewohnern in Streit geraten, wie erste Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Freilassing ergaben. Er soll daraufhin Einrichtungsgegenstände in Brand gesetzt haben.

Zwei Nachbarn bei Löschversuchen verletzt

Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr, des THWs und des Rettungsdienstes waren nach der Alarmierung gestern im Einsatz. Das Feuer, das in einem der Wohnhäuser ausgebrochen war, konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die fünf Bewohner der Unterkunft konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zwei Bewohner des Nachbarhauses, die versuchten, das Feuer zu löschen, wurden hierbei leicht verletzt und ambulant im Krankenhaus behandelt. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit laut Polizei noch unbekannt.

Haftbefehl gegen Bewohner wegen schwerer Brandstiftung

Der 25-jährige Asylbewerber wurde noch am Brandort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er heute einem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung erließ. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.