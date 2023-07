Artikel mit Audio-Inhalten

> Nach Brand im Kindergarten: Über 100 Kinder ohne Betreuung?

In der Nacht auf Samstag (15.07.) hat es in einem Kindergarten in Günzburg gebrannt. Das Gebäude wurde stark beschädigt, ein normaler Betrieb ist vorerst nicht möglich. Viele Eltern müssen sich nun um die Betreuung ihrer Kinder kümmern.