Nach Brand: Hallburg bei Volkach wird wieder ausgebaut

Das Unglück auf der Hallburg nahe Volkach (Landkreis Kitzingen) ereignete sich am Pfingstmontag 2016. Ein Kurzschluss in einem Strom-Verteilerkasten im Erdgeschoß hatte offenbar das Feuer ausgelöst. In der Folge fraß sich ein Schwelbrand mit Temperaturen von über 1.000 Grad durch die Gasträume des Restaurants. Die gesamte Inneneinrichtung ist dabei vollständig zerstört worden. Seit einigen Wochen sind Firmen auf der Hallburg damit beschäftigt, die Gasträume neu auszubauen.

Keine Umgestaltung der Hallburg geplant

Fast zwei Tage lang waren die Feuerwehren damals mit dem Löschen von Glutnestern beschäftigt. Diese hatten sich unter anderem in der Holzbalkendecke zum ersten Stockwerk gebildet. Es war einer der größten Feuerwehreinsätze der letzten Jahre im Landkreis Kitzingen.

"Die Hallburg steht quasi als Rohbau-Hülle da – wir fangen im Inneren bei Null an", sagt Georg Hünnerkopf, der Verwalter der Hallburg. Erste Entwürfe von Architekten sahen eine neue, moderne Innenraumgestaltung vor. Hünnerkopf sagt aber: "Die Hallburg bleibt so, wie sie war." Inzwischen seien diese Entwürfe zu den Akten gelegt. Weitere zeitliche Verzögerungen entstanden durch die Auflagen der Baubehörden, sagt Hünnerkopf.

Für den Imbissstand im Hof der Hallburg gibt es einen neuen Pächter. Die Hallburg ist also im Außenbereich wieder bewirtschaftet. Neben Getränken gibt es dort von Donnerstag bis einschließlich Montag auch Essen. Das Restaurant im Innern der Hallburg hingegen soll erst im Laufe des Jahres 2020 wiedereröffnet werden, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.