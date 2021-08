Evangelische Gemeinde Utting nimmt Abschied von Christuskirche

Das 100-jährige Jubiläum der Christuskirche in Utting war schon in Sicht, doch dann kam alles anders: Das evangelische Pfarrer-Ehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt sind am Mittwochnachmittag aus dem Urlaub zurückgekommen, um von ihrer Kirche Abschied zu nehmen.

"2027 wäre die Christuskirche 100 Jahre alt geworden. Erste Gedanken zur Feier waren bereits in unseren Köpfen. Und nun ist das, was von ihr übrig ist, einsturzgefährdet und durch einen Bauzaun abgeriegelt", schreibt Pfarrerin Alexandra Eberhardt auf der Homepage der Gemeinde.

Zelte für Trostgottesdienst

Die Kirche in Utting war das Zentrum der Gemeinde und immer sonntags um 10.45 Uhr wurde dort Gottesdienst gefeiert. Auf die Frage, wie es jetzt weitergeht, sagte die Pfarrerin dem BR: "Jetzt machen wir das, was wir im der Corona-Zeit gelernt haben: Auf Sicht fahren." Für den kommenden Sonntag, 29. August, plant die Gemeinde einen Trost-Gottesdienst, der vor den Trümmern der Christuskirche stattfinden wird. "Wir organisieren gerade Zelte, weil es ja regen soll, und es wird wahrscheinlich auch einen Live-Stream geben", so die Pfarrerin.

Brandursache weiter unklar

Für die Gemeinde beginne jetzt die Planung der Übergangszeit und bald auch des Wiederaufbaus. Die Frage der Brandursache ist noch nicht geklärt. Von der Polizei gibt es dazu noch keine Neuigkeiten. Kripo und Spurensicherung ermitteln. Die Holzkirche war gestern Morgen ausgebrannt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 750.000 Euro.