Nach Brand einer Lagerhalle: Mehrere Hundertausend Euro Schaden

Eine Lagerhalle voller Abfall hat am Freitagabend in Regensburg lichterloh gebrannt. Am Nachthimmel über dem Osten der Stadt war eine große Rauchsäule zu sehen. Die Feuerwehr rief die Bewohner im Regensburger Osten dazu auf, ihre Fenster geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Großaufgebot der Feuerwehr am Brandort

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte den Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs schließlich unter Kontrolle bringen. Auch das Technische Hilfswerk war vor Ort. Verletzt wurde laut Polizei niemand, zum Zeitpunkt des Brandes habe sich niemand in der Halle aufgehalten.

Brandursache noch unklar

Die Höhe des Sachschadens schätzte ein Polizeisprecher auf mehrere hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.