Nach Brand bei SKF in Schweinfurt: Produktion läuft wieder an

Am Dienstag hatte es in Schweinfurt in Werk III des Wälzlagerhersteller SKF gebrannt. Nun läuft die Produktion langsam wieder an. In den Werkshallen, die vom Feuer nicht direkt betroffen waren, wird bereits seit Donnerstag wieder gearbeitet. "Nach der Reinigung von Maschinen und Komponenten konnten wir gestern schon einige Produktionslinien anfahren. Heute werden weitere folgen, am Montag dann der Rest", wird Werkleiter Wilhelm-Friedrich Burger in einer Pressemitteilung zitiert. Um die Rückstände aufzuholen, wird auch am Wochenende gearbeitet.

Vom Brand betroffene Mitarbeiter konnten Klinik wieder verlassen

Alle fünf Mitarbeiter, die am Dienstag mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden waren, sind mittlerweile zu Hause. "Damit gab es weder nachhaltige Personen- noch Umweltschäden. Darüber sind wir alle sehr froh und erleichtert", so Martin Johannsmann, der Vorsitzende der Geschäftsführung am Freitag. Die Rauchentwicklung sei zwar sehr stark gewesen, aber es seien keine giftigen Gase ausgetreten.

Weiter keine Erkenntnisse zur Brandursache

Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind bislang nicht bekannt. Einen kaputten Transformator konnten die Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt inzwischen als Ursache ausschließen. Das Gutachten eines Sachverständigen soll Klarheit bringen. Fest steht, dass in der betroffenen Werkshalle mehrere Maschinen so stark zerstört wurden, dass sie nicht mehr benutzt werden können. Auch eine Reihe von Aggregaten und Schaltschränken wurden beschädigt. Mitarbeiter haben bereits damit begonnen, Maschinenabluftkanäle und verbrannte Stromkabel abzubauen.