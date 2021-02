02.02.2021, 15:36 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Nach Brand: Arcobräu-Brauerei beginnt wieder mit Abfüllung

Nach dem Brand eines Heizkraftwerks auf dem Gelände der Arcobräu-Brauerei in Moos im Landkreis Deggendorf läuft nun der Betrieb in der Brauerei langsam wieder an. Die Abfüllanlage soll demnächst wieder in Betrieb genommen werden.