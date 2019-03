Realschule Wunsiedel: Montag wieder Unterricht für 10. Klassen

Allerdings nur bis zu 6. Stunde. Für die Abschlussklassen sei ein gute Prüfungsvorbereitung nötig, heißt es. Ausweichräume wurden in der Wirtschaftsschule un der Berufsschule gefunden. Treffpunkt für die Schüler ist Montagmorgen am Haupteingang der Wirtschaftschule.

Reinigungsarbeiten in der Schule

Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten in der Sigmund-Wann-Realschule. Noch immer ist die Geruchsbelästigung enorm, heißt es aus dem Landratsamt. Große Teile des Gebäudes müssen noch intensiver gereinigt werden, Treppenhäuser, das Mauerwerk aus Sichtbeton und vor allem auch die Decken. Teile der Gipsdecken müssen sogar entsorgt werden, auch die Stromverkabelung ist rund um den Brandort in Mitleidenschaft gezogen worden und muss ersetzt werden, heißt es weiter.

Luftmessung am Montag

Am Montag wird ein Ingenieurbüro eine Luftmessung durchführen. Sollte diese positiv ausfallen, kann die Schule wieder freigegeben werden. Andernfalls wird an einem "Plan B" gearbeitet, teilt das Landratsamt mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zur Brandursache dauern an. Eine technische Ursache können die Ermittler inzwischen ausschließen. Der Sachschaden liegt bei rund 25.000 Euro. Das Feuer war am Dienstag gegen 7.00 Uhr in einem Lagerraum für Müll im Keller der Schule ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.