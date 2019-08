Nach Bräustüberl-Sieg: Hotelverband prüft weitere Google-Fälle

Beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern) zeigt man sich erfreut darüber, dass Google im Rechtsstreit mit dem Tegernseer Bräustüberl den Unterlassungsanspruch anerkannt hat. Der Internet-Konzern will keine Angaben zur Belegungsdichte und zu Wartezeiten in dem Traditionslokal mehr veröffentlichen, solange das Lokal dies nicht will. Diese Angaben waren laut Wirt Peter Hubert durchweg falsch gewesen.

Hotelverband untersucht weitere Fälle irreführender Angaben

Das Thema dürfe damit für Google aber nicht abgehakt sein, sagte ein Sprecher des DEHOGA dem BR. Das Herzogliche Bräustüberl Tegernsee sei kein Einzelfall. 20 bis 30 ähnliche Fälle mit irreführenden Angaben aus Bayern seien dem Wirt Peter Hubert nach Bekanntwerden seiner Klage gegen Google gemeldet worden.

Muss Google Algorithmus ändern?

Nun wolle man sich mit dem Bundesverband abstimmen, inwieweit man von Verbandsseite weiter vorgehen könne, so der Sprecher weiter. Der Bundesverband lasse die einzelnen Fälle prüfen. Der Ball liege aber in erster Linie im Feld von Google. Der DEHOGA Bayern fordert von Google, zumindest schon mal zu prüfen, inwieweit durch den Algorithmus in der Suchmaschinen-Trefferliste die Richtigkeit der Angaben sichergestellt wird.

Unterlassungsklage vom Bräustüberl gegen Google

Wegen der dort von Google publizierten Angaben zu Stoß- und Wartezeiten im Bräustüberl, die laut Wirt wochenlang einen falschen Eindruck wiedergaben, hatte Hubert nach erfolglosen Bitten die Unterlassungsklage eingereicht. So sei dort irrtümlich gestanden "Stark besucht" oder "Wartezeiten von einer Stunde und mehr".

Google: Schätzungen basieren auf Daten von Besuchern

Google erklärte seine Angaben damit, dass die geschätzten Wartezeiten auf anonymen Daten von Personen basierten, die in der Vergangenheit das Restaurant besucht hatten. Den betreffenden Algorithmus hütet Google wie ein Geheimnis. Nicht nur bei beliebten Wirtshäusern zeigt Google mitunter ein Belegungsdiagramm, auch bei Museen, Ärzten und vielen anderen besucherstarken Einrichtungen.

Bräustüberl-Wirt sieht seinen Sieg nur als Teilerfolg

Der Bräustüberl-Wirt unterstützt das Vorgehen des DEHOGA. Google habe sich "schlau aus der Affäre gemogelt", sagte er dem BR. Der Konzern habe diesen Prozess gescheut "wie der Teufel das Weihwasser", so Hubert. Deshalb spricht er lediglich von einem Teilerfolg. Ein für ihn positives Urteil des Münchner Landgerichts hätte Google bei der Angabe von Belegungszahlen künftig vorsichtiger werden lassen.

Google habe erst nach anderthalb Jahren reagiert

Aber auch die Verzögerungstaktik des Konzerns ärgere ihn: "Es kann nicht sein, dass man als Unternehmen anderthalb Jahre braucht, bis mal jemand in die Gänge kommt und die Konzernzentrale reagiert", so Hubert zum BR. Vor der Klage habe das Bräustüberl-Team sowohl schriftlich als auch telefonisch versucht, die Angaben richtigstellen zu lassen.

Zudem hatte Google die Zustellung der Klage an den deutschen Firmensitz in Hamburg nicht akzeptiert und auf seinen Hauptsitz in den USA verwiesen. Das aber wäre sehr teuer für den Wirt gewesen. Hubert erwartet sich hier von der Politik ein klärendes Wort.