Nach BR24 BayernTrend: Schlagabtausch über Zuwanderung

Mit dem Krieg in der Ukraine rückt auch das Thema "Zuwanderung und Flucht" wieder stärker in das Bewusstsein der Menschen in Bayern. Im BR24 BayernTrend zu den wichtigsten Themen, die von der Politik vordringlich gelöst werden müssten, rangiert es auf dem zweiten Platz. In der BR24-Sondersendung "Was Bayern bewegt – Der erste Schlagabtausch im Wahljahr" zeigte sich, dass die im Landtag vertretenen Parteien unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema vertreten: Während der Fraktionsvorsitzende der CSU, Thomas Kreuzer, mit Blick auf den Krieg in der Ukraine davor warnte, nicht noch zusätzlich Geflüchtete aus der Türkei und Afghanistan aufzunehmen, sah Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger das Problem darin, dass den Leuten die Staatsbürgerschaft “quasi hinterhergeschmissen” werde.

Der Parteivorsitzende der Freien Wähler sagte: "Leute, die schon fünf Jahre hier sind und gebrochen deutsch sprechen und sich noch nicht integriert haben, bekommen den deutschen Pass. Es muss doch andersrum sein, erst integrieren und dann einbürgern." In diesem Zusammenhang setze auch das von der Ampel-Koalition eingeführte Bürgergeld das falsche Signal, denn dadurch seien Erwerbslose und Arbeiter im Niedriglohnbereich gleichgestellt, kritisierte Aiwanger und forderte, Menschen im Niedriglohnbereich steuerlich zu entlasten, um Anreize zu schaffen.

"Über Berlin wollen wir nicht reden"

Florian von Brunn, Partei- und Fraktionschef der BayernSPD, kritisierte vor allem die Haltung der CSU scharf: Er warf der CSU vor, sie wolle die Ausländerpolitik zum Wahlkampfthema machen, während 50 Prozent der Unternehmen unter Personalmangel litten. Was Herr Kreuzer mache, so von Brunn, "das ist unmenschlich und sozial- und wirtschaftspolitisch dumm". Von Brunn betonte, dass das Thema durch die Berliner Silvesternacht verstärkt in den Fokus geraten sei. Mit Blick auf die Krawalle und Angriffe auf Sicherheits- und Rettungskräfte in Berlin sagte von Brunn, dies werde man "nicht akzeptieren".

Allerdings müsse man auch sagen, dass bei der Berliner Feuerwehr 30 bis 40 Prozent der Mitarbeiter eine Migrationsgeschichte hätten. Es gäbe also viele Migrantinnen und Migranten, so von Brunn, die Teil der Gesellschaft seien und auch zu ihrem Wohlstand beitrügen. Über Berlin wolle man nicht reden, erwiderte Thomas Kreuzer – die Zustände seien dort nicht nur zu Silvester so, sondern über das ganze Jahr hinweg. Es gebe dort insgesamt zu wenig Staatsanwälte und zu wenig Polizei.

„Fachkräftemangel ist schlecht für Unternehmen“

In puncto Fachkräftemangel erhielt von Brunn Unterstützung von Martin Hagen: Der Landesvorsitzende der bayerischen FDP kritisierte, dass es die Regierung Merkel versäumt habe, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu lassen, die nun bereits seit fünf Jahren im Land seien. Dies sei nicht nur schlecht für die Menschen, sondern auch für die Unternehmen.

Ulrich Singer, Fraktionsvorsitzender der AfD im Bayerischen Landtag forderte, die Bedingungen für die Fachkräfte in der Bundesrepublik zu verbessern, so dass diese keine Anreize mehr hätten, abzuwandern. "Ganze Pflegestationen in der Schweiz sind mit deutschen Fachkräften besetzt", so Singer. Natürlich setze auch die AfD auf Fachkräfte aus dem Ausland, aber es sollen bitte keine "Experimente mit der Gesellschaft" gemacht werden, sagte Singer.

"Die Menschen haben Schutz und einen Platz verdient"

Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann widersprach Singer in der Sendung deutlich: "Die Menschen, die aus dem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine fliehen, die hier Schutz suchen, die haben einen Platz verdient." Dies, so Hartmann, sei eine Wertevorstellung. Auch Hartmann betonte, dass man dringend Fach- und Arbeitskräfte benötige, nicht nur für die offenen Stellen und Lehrstellen, sondern auch, um die Energiewende zu schaffen.