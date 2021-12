Nach BR-Bericht: Hörer impft Pflegekräfte von Sozialstation

Die Kapazitäten in den Impfzentren werden Stück für Stück wieder hochgefahren, doch noch immer sind Termine knapp. Der Ökumenischen Sozialstation in Dillingen gelang es deshalb im November nicht, einen gemeinsamen Impftermin für ihre Mitarbeiter zu organisieren. Das Interesse an der Booster-Impfung war unterdessen groß, denn die Mitarbeiter haben oft engen Kontakt zu Risikopatienten. Die Ansteckungsgefahr in beide Richtungen ist hoch.

Kapazitäten im Impfzentrum reichten für Sozialstation nicht

Der BR berichtete über den Frust der Mitarbeiter und die Bemühungen der Sozialstation. Für die erste und die zweite Impfung hatte es noch einen zentralen Termin im Impfzentrum in Wertingen gegeben, jetzt für die Booster-Impfung schien das unmöglich. Kurz nach dem Bericht klingelte das Telefon von Philipp Schaal. Er leitet die Ökumenische Sozialstation im Landkreis Dillingen. Ein Betriebsarzt meldete sich und bot an, in seiner Freizeit zu helfen.

Pflegerin drei Wochen früher gegen Corona geimpft

Pflegerin Christine Brenner erzählt im Gespräch mit dem BR, dass sie erst für den 28. Dezember einen Termin gehabt hätte. Den konnte sie jetzt wieder freigeben. Sie habe sich wahnsinnig gefreut und sei sehr froh, dass die Impfung jetzt doch so schnell über die Bühne ging, sagt Brenner.

Betriebsarzt versorgt alle Mitarbeiter mit Booster-Impfung

Alles sei sehr unkompliziert gewesen, sagt Sozialstationsleiter Schaal. Er habe mit dem Betriebsarzt erst einmal Telefonnummern ausgetauscht und dann später einen Impftermin fürs Personal vereinbart. Alle Mitarbeiter, denen die Booster-Impfung noch fehlte, wurden so jetzt geimpft.