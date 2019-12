Nach BR-Bericht: Hilfe für Igel-Auffangstation

Große Hilfe für die kleinen Tiere

Die schnelle Unterstützung freut Monika Lüdtke sehr: "Das war mir natürlich eine große Hilfe, weil es in meinem Wohnhaus in Reutern in den letzten Wochen richtig eng geworden ist." Dazu seien auch einige Spenden bei ihr eingegangen. Wegen der monatlichen Kosten von etwa 2.000 Euro sei sie auf finanzielle Unterstützung angewiesen, so die Igel-Mama.

Igel-Heimat auf ehemaligem Bundeswehrgelände?

Was Monika Lüdke am meisten freut: Es ist eine dauerhafte Lösung in Aussicht. Es habe sich jemand gemeldet, der auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände in Pocking-Kirchham eine Wildtier-Auffangstation einrichten will. Vielleicht ergebe sich zudem in ihrem Wohnort Reutern die Möglichkeit einer Auffangstation. Für Monika Lüdtke wäre das die Ideallösung.