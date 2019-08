Nach Bombenfund: Methode für Gefahrenbeurteilung ausreichend?

Nach dem Bombenfund im Wöhrder See Anfang der Woche, soll nun eine Expertenrunde prüfen, ob die bisherigen Methoden, um sogenannte ‚Anomalien‘ in Gewässern aufzuspüren, ausreichend sind. Alternativ soll über erweiterte Maßnahmen zur Gefahrenbeurteilung nachgedacht werden, teilte der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Nürnberg, Ulrich Fitzthum dem BR mit.

Experte bei jeder Scannung vor Ort

Bisher müsse bei jedem Bauvorhaben das Magnetfeld des Gewässers gescannt und auf Metall geprüft werden. Dabei muss ein Experte anwesend sein, um einen eventuellen Fund zu entschärfen beziehungsweise eine Evakuierung der Bevölkerung einzuleiten. Das war am Montag am Wöhrder See der Fall. Die Expertenkommission soll sich nun aus Mitgliedern des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, Kampfmittelexperten und dem Wasserwirtschaftsamt zusammensetzen. Ein Termin für ein erstes Treffen ist in Planung, steht aber noch nicht fest.

Fund der Bombe ungewöhnlich

Bei der Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg, die am Montag gefunden wurde, war unklar, wie sie überhaupt in den Wöhrder See gelangen konnte. 1959 hatte der Nürnberger Stadtrat beschlossen, den Wöhrder See anzulegen, um die Altstadt vor einer Überschwemmung zu schützen. 1969 war an verschiedenen Stellen unterschiedlich tief ausgebaggert worden. Dabei hätte der Blindgänger eigentlich gefunden werden müssen. Eine mögliche Erklärung ist, dass Ausspülungen die Bombe an anderer Stelle gehoben und an die Fundstelle gespült haben. Der Fund von Kampfmittelaltlasten in Gewässern ist allerdings äußerst selten, sagte Fitzthum. Bei den meisten ‚Anomalien‘ handele es sich um Metallfunde, wie alte Fahrräder, Kronkorken oder Einkaufswagen.