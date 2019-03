vor etwa einer Stunde

Nach Bombendrohung in Augsburg: bisher keine Hinweise auf Täter

Einen Tag nach der Bombendrohung in Augsburg ist weiterhin ungeklärt, wer dahinter steckt. Es gebe noch keine Hinweise auf den Verfasser, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord am Mittwoch.