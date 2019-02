Nach Bomben-Sprengung: Statiker untersuchen Gebäude

Am Tag nach der erfolgreichen Sprengung der Fliegerbombe in Nürnberg-Höfen überprüfen heute Statiker nochmals die gesamte Umgebung auf Schäden. Insbesondere die Fundamente der Schönklinik und der anderen umliegenden Gebäude würden kontrolliert, sagte Fürths Stadtsprecherin Susanne Kramer dem Bayerischen Rundfunk.

Prüfung auf Schäden nach der Sprengung der Fliegerbombe

Die Experten seien wohl den ganzen Tag in dem Gebiet rund um den Bombenfundort unterwegs. Bislang seien aber keine nennenswerten Schäden aufgefallen, so die Sprecherin. Insgesamt waren an dem Einsatz gestern mehr als 1.000 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und BRK beteiligt. Rund 5.000 Anwohner mussten das Gebiet verlassen.

Lange Nacht für alle Beteiligten

Kurz vor Mitternacht konnten die Menschen wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurück. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Vortag bei Bauarbeiten im Nürnberger Stadtteil Höfen gefunden worden. Eine Entschärfung war nicht möglich gewesen. Die Bombe habe einen chemischen Langzeitzünder. Dies machte das Weltkriegsgeschoss demnach sehr gefährlich. In einem Umkreis von 1.000 Metern um den Fundort mussten Häuser deshalb evakuiert werden.

Kontrollierte Sprengung der Fliegerbombe

Die Bombe wurde mit Stroh abgedeckt, um das Ausbreiten von Splittern zu verhindern. Darüber gaben die Sprengmeister eine Schicht aus Wasserbehältern mit etwa 40 Tonnen Wasser und noch eine weitere Schicht aus Stroh. Bei der kontrollierten Detonation am späten Montagabend im Stadtteil Höfen gab es nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr keinen größeren Brand. Auch zu hören war nur wenig.