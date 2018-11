Nach Bluttests: 60 Hepatitis-C-Fälle in Donauwörth bestätigt

Kurz vor einer Infoveranstaltung zum Thema Hepatitis C meldet das Gesundheitsamt in Donauwörth erneut einen Anstieg der Infektionen unter ehemaligen Patienten der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. 60 Fälle sind mittlerweile bestätigt. Das Gesundheitsamt hatte fast 1.300 Menschen angeschrieben und um einen Bluttest auf Hepatitis C gebeten. 987 Rückmeldung liegen laut der letzten Meldung des Gesundheitsamtes aktuell vor.

Anästhesist nach Hepatitis-C-Infektionen im Verdacht

Die knapp 1.300 Patienten wurden im Zeitraum von November 2016 bis April 2018 von einem bestimmten Anästhesisten im Donauwörther Krankenhaus behandelt. Er wird verdächtigt, für die Infektionen verantwortlich zu sein. Am Abend informiert das Krankenhaus in der Donauwörther Volkshochschule über das Thema. Ein Spezialist des Klinikums München-Großhadern spricht dabei über Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei Hepatitis C. Auch Klinikleitung und Gesundheitsamt sind vertreten.