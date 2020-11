vor 41 Minuten

Nach Bluttat in Nürnberg: 66-Jähriger ist tatverdächtig

In Nürnberg sind am Samstagvormittag zwei Menschen auf offener Straße erschossen worden. Wie die Ermittler am Samstagabend mitteilten, ist der Tatverdächtige ein 66-jähriger Mann. Er wurde in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen.