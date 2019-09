Nach "Bier in Bayern": Ein Opernfestival für Aldersbach?

30 Musiker aus ganz Europa proben Henry Purcells Oper King Arthur. Aber nicht auf einer Opernbühne, sondern in einem Raum, in dem das Parkett knarzt und die Decke mit Stuck verziert ist: im Kloster Aldersbach. Dort fand vor drei Jahren die Landesausstellung "Bier in Bayern" statt. 230.000 Besucher kamen damals in den Landkreis Passau. Das Kloster wurde für die Ausstellung extra aufwendig renoviert.

Aldersbach als idealer Spielort

Seitdem "Bier in Bayern" vorüber ist, stehen die meisten Räume im Kloster Aldersbach leer. Wie es mit den barocken Prachtsälen weitergeht, beschäftigt den Landkreis - und ein nicht ganz Unbekannter bringt sich jetzt schon mal in Stellung: Der Bariton Thomas E. Bauer. Der Mann, der in Blaibach ein Konzerthaus schuf und zuletzt Intendant der Europäischen Wochen in Passau war. Die Festspiele verließ er im Streit, denn der Vorstand warf ihm vor, ein riesiges Finanzloch geschaffen zu haben. Die Nase voll hat er von Kultur in Niederbayern aber nicht. Im Gegenteil: Er will wieder mitmischen, diesmal in Aldersbach.

"Weil ich selber Niederbayer bin und Aldersbach vielleicht einer der schönsten Orte von ganz Bayern ist. Es gibt lauter schöne Barocksäle hier, die Gemeinde ist unterstützend unterwegs, Landkreis, Bezirk. Das ist ein schönes Miteinander. Und deswegen ist es ein idealer Spielort." Thomas E. Bauer, Bariton

Es ist schon das zweite Mal, dass Bauer junge Sänger nach Aldersbach holt, sie hier mit Kollegen unterrichtet und ein Werk einstudiert. Doch nur bei der Singakademie einmal im Jahr soll es nicht bleiben. Er würde in Aldersbach gerne etwas Größeres aufziehen. Opernfestival, Kulturzentrum - Bauer hat Visionen. Die will er auf einem Bürgerworkshop vorstellen.

Gemeinde sucht nach Ideen

Die Gemeinde sucht nach Ideen, wie die Klosterräume, in denen 2016 die Landesausstellung war, genutzt werden können. Bislang fanden nur vereinzelt Veranstaltungen statt. Mal ein Workshop, mal eine Ausstellung. Ein gesamtheitliches Konzept soll her.

Für Bauer ist klar, dass hochwertige Kultur auch im ländlichen Raum stattfinden soll. Wenn überall gleichwertige Lebensverhältnisse vorherrschen sollen, dann dürfe das auch im Bereich der Kultur nicht nur ein Lippenbekenntnis sein.

"Man muss selber in Vorleistung gehen. Man muss zeigen, was möglich ist. Dann wird auch die Politik tätig" Thomas E. Bauer, Bariton

Workshop ist für alle offen

Bauers Vorleistung: die Singakademie. Die jungen Musiker proben nicht nur für sich - auch die Konzerte finden in Aldersbach statt. Einige Bürger kamen schon zur Generalprobe. Wie gut Bauers Chancen sind, dazu äußert sich die Gemeinde nicht. Der Workshop ist für alle offen, jede Idee ist willkommen, heißt es auf Anfrage.

Thomas E. Bauer gibt sich selbstbewusst: Er sei positiv gestimmt und wenn ein bisschen was von staatlicher Seite an Engagement und politischem Gestaltungswillen komme, dann könnte man hier die schönsten Dinge auf die Beine stellen.