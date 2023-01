Nach Betrugsvorwürfen: Pflegeheim in Seeg arbeitet normal weiter

Nach dem millionenschweren mutmaßlichen Betrugsskandal und der vorläufigen Festnahme des Seeger Bürgermeisters Markus Berktold läuft der Betrieb im Seeger Caritas-Pflegeheim im schwäbischen Landkreis Ostallgäu normal weiter. "Wir sind personell und organisatorisch gut aufgestellt", betont der zuständige Verwaltungsleiter der Ulrichspflege GmbH, Harry Behne, im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Es gebe derzeit keine Einschränkungen für die Bewohner und die zu Betreuenden in der ambulanten Pflege.

Angestellte können weiterbezahlt werden

"Wir haben eine gewisse finanzielle Basis. Es wurden nicht alle Konten gepfändet. Momentan ist der Betrieb sichergestellt", erklärt Behne weiter. Auch die Bezahlung der Mitarbeitenden sei sichergestellt. Das Heim sei darüber hinaus in engem Austausch mit der Gemeinde: "Sollte es Engpässe geben, lässt uns die Gemeinde Seeg nicht allein", sagt der Verwaltungsleiter.

Laut Behne laufen derzeit auch Bemühungen, um das Haus organisatorisch neu aufzustellen: Der Träger, die Seeger Caritasstiftung, formiere sich neu. Man bekomme Hilfe von der Diözese Augsburg und dem diözesanen Caritasverband.

Nach Angaben des Verwaltungsleiters soll eventuell ein externer Geschäftsführer vom Caritasverband bestellt werden, der sich um die Neuaufstellung des Heims und der ambulanten Pflege kümmert.

Schock bei Mitarbeitern sitzt tief

Die Stimmung im Haus ist laut Verwaltungsleiter Behne "verhältnismäßig gut". Ein gewisses Maß an Unsicherheit sei aber in der Belegschaft zu spüren.

Die Razzia und die vorläufige Festnahme des Heimleiters und des Bürgermeisters kamen für die Mitarbeiter völlig überraschend. "Das hat uns wirklich eiskalt erwischt. Mit so etwas hat niemand bei uns gerechnet", sagt der Verwaltungsleiter. Bei einigen Mitarbeitern sei auch noch eine gewisse Angst vorhanden.

Der Vorwurf: Gewerbsmäßiger Betrug

Vergangene Woche waren der Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) und der Leiter des örtlichen Pflegeheims nach Durchsuchungen im Rathaus und im Heim vorläufig festgenommen worden. Die beiden sollen zwei Jahre lang coronabedingten Mehraufwand abgerechnet haben, der tatsächlich gar nicht angefallen war. Die Pflegekasse soll so laut Staatsanwaltschaft um mehr als 1,1 Millionen Euro betrogen worden sein. Die Mittel sollen aus dem in der Corona-Pandemie geschaffenen Pflegerettungsschirm stammen.

Der Heimleiter soll außerdem mehr als 110.000 Euro an Firmengeldern zu seinen Gunsten veruntreut haben. Dabei soll ihm eine dritte Beschuldigte in mehreren Fällen geholfen haben. Dem Heimleiter und dem Bürgermeister wird nun gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Seit Donnerstag sitzen die Beschuldigten in Untersuchungshaft.